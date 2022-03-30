Edirne'de katledilen aileyle ilgili soruşturmada 4 gözaltı

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde Mehmet Güner, oğlu Mehmet, gelini Filiz ve torunu Anıl Güner'in evde silahla vurulmuş cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2’sinin Elmalı köyünden, 2'sinin ise çevre köylerden olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.
Olay gecesi Anıl Güner’in, köy kahvesinde birlikte oturup sohbet ettiği arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu. (DHA)