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Edirne'de ekmeğe yapılan zam geri çekildi: Bu yaptığımız son fedakârlıktır

14 Kasım 2020 17:46

Edirne’de ekmek zammı tartışmaları sona erdi. Fırıncı esnafı, 6 Kasım'da getirilen 50 kuruşluk zammı geri alarak fiyatı 1.50 liraya çekti.

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, 6 Kasım'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığını kaydederek, şunları kaydetti: "Bizler Edirne fırıncıları olarak kepenklerimizi kapatmamak için başvurduk. Ayrıca şehrimizdeki alt gelir grubunun yoğun olarak yaşadığı Kıyık bölgesinde yaşayan vatandaşlar için bu süreçte fiyat geçişi olmadığı gibi 1.25 ve 1.50 TL olarak satışa devam edilmiştir."

"Bu yaptığımız son fedakârlık"

Cambaz, oda başkanlarının üyelerinin arkasında durmadığını belirterek, "Halkımızla karşı karşıya geldik, devletimizle karşı karşıya geldik. Biz devletimize, milletimize bağlı esnaf olarak, bugün itibariyle son bir fedakârlığa giriyoruz. Bugün itibariyle ekmek tekrar eski fiyatına dönmüştür. Dediğimiz gibi bu fırıncıların yaptığı son fedakârlığıdır" dedi.

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