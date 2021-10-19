Edirne'de çeltik hasadı devam ederken, on binlerce ton pirinç ithal edildi

Edirne İpsala'da çeltik hasadı sürerken, Çin’den ve Hindistan‘dan on binlerce ton pirinç ithalatı yapıldı.

Sadece bu iki ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalatın yüzde 60'ı olduğunu ve yerli üreticiden henüz ne TMO'nun ne de özel şirketlerin alıma başladığını ifade eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çeltik üreticisinin zor durumda olduğunu kaydetti.

Gümrük vergisi sıfırlandı

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, pirinçte yüzde 45 olan gümrük vergisinin sıfırlanmasının geçici bir durumdan kalıcı bir hale geldiğini anlatan Gaytancıoğlu, “Bu durum zaten ithalatçı bir ülke olduğumuz pirinçte ithalatın seyrini hammadde olan çeltikten mamul madde olan pirince doğru yöneltti. Pandemi nedeniyle sanki üretici bir ülke değiliz, bir an önce ‘Dünyadan ne bulursak alalım' korkaklığı ve fırsatçılığı, ‘hasattan çok sonra değil, hasat öncesi hatta hasat zamanında da ithalat yapabiliriz' uygulamaları ile üretici perişan oldu” dedi.

"TMO, piyasada yok"

Yaklaşık 15 yıldır devletin çiftçinin çeltiğine kilogram başına 10 kuruş ödemesinden başka bir destek vermediğini anlatan Okan Gaytancıoğlu, buna rağmen üretimi artan tek ürünün çeltik ve pirinç olduğunu ifade etti. Gaytancıoğlu, “Yüksek teknik bilgi ve beceri sahibi çeltik üreticisi sadece borcunu çevirebilmeyi ve tarla, traktör satmadan bu seneyi atlatabilmeyi düşünüyor. Hükümet de gümrük vergilerini nasıl sıfırlarımın derdinde. Bir zamanlar çiftçinin kara gün dostu olan TMO ise piyasalarda yok” dedi.