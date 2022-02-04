Edirne'de Adalet Anıtı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Edirne Uzunköprü'de Adalet Anıtı kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Belediye Başkanı Özlem Becan, "Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir" dedi.

Edirne'de bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kişilerce ateşe verildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ancak anıtta hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçesindeki olay saat 00.15 sıralarında Adalet Meydanı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, meydanda bulunan Adalet Anıtı'nı ateşe verip kaçtı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken polis, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

"Adalet her karanlığı dağıtır"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, heykelin yandığı anlardaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim, Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtılır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil" notunu paylaştı.

Dün de Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğramıştı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalışmıştı. İki kişinin gözaltına alındığı olay sonrası yüzlerce kişi anıt etrafında nöbet tutmuştu.