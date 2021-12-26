Edirne'de 90 bin Euro değerindeki radarı çaldılar

Edirne’de halk arasında Radar Kule olarak bilinen ve kısa adı TEDES olan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi cihazı iki kişi tarafından çalındı. 90 bin Euro değerindeki radarı çalan 2 kişi kısa sürede yakalandı.

Trafikte hız ihlali yapan sürücülerin tespitini yapan TEDES cihazını akşam saatlerinde bulunduğu yerden alarak, motosikletlerinin arkasında bulunan çekiciye koyan iki kişi bir vatandaş tarafından polise bildirildi. İki kişi, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda 150 kilogram ağırlığındaki TEDES cihazını taşırken yakalandı.

Cihazı çalmadıklarını, yerde boşta durduğu gerekçesi ile aldıklarını belirten olayın şüphelisi iki kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet ve arkasında bulunan römork ile TEDES cihazı emanete alındı.

Çalınan cihazın, yaklaşık 90 bin Euro değerinde olduğu belirtildi.