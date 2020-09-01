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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Demirtaş" açıklaması

"Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır"

01 Eylül 2020 20:11

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki açıklamaların 'gerçeği yansıtmadığını' açıkladı.

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