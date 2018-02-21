Edirne Belediyesi, Afrin şehitleri için helva dağıttı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi, kent merkezindeki 31 camide Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için ücretsiz olarak 10 bin paket helva dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, tüm ülkenin kulağının Afrin\'de olduğunu ifade ederek, \"Onlardan acı haber gelmesin diye dualarımızı ediyoruz\" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsunlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak ve şehit olan askerler için kent merkezindeki 31 caminin önünde öğle namazından sonra 10 bin paket helva dağıttı. Eski Cami önündeki stantta namazdan çıkanlara helva dağıtımı yapan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Türkiye\'nin Afrin\'deki harekatı sürdüren askerlerin yanında olduğunu söyledi.

Tüm camilerde askerler için hayır duaları edildiğini kaydeden Gegeoğlu, \"Edirne Belediyesi olarak Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Mehmetçiğimize hayır dualarımızı gönderdik. Onların yanındayız, onlarla birlikteyiz. Hem şehitlerimiz için dua okundu, hem de cephedeki askerlerimiz için dualar okundu. Bütün ülkenin gözü kulağı orada, onlardan acı haber gelmesin diye umut ederek dualarımızı ediyoruz. Yaşadığımız acılar olsun, bitsin. Bundan sonra bu ülke böyle acılar yaşamasın, bu kadar güzel muhteşem bir ülkede bunları konuşmayalım. Daha güzel şeyler konuşalım. Allah yardımcıları olsun. Edirne Belediyesi olarak merkezdeki 31 camide ellerimizi açtık Mehmetçik için dualar ediyoruz. Tüm camilerimizde şehit olan askerlerimiz için helva dağıtımı yapıyoruz. Tüm camilerde 10 bin adet helva dağıtılacak\" diye konuştu.



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