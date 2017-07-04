Edirne Belediye Başkanı'na yumruklu saldırıda bulunan sanığa ilk duruşmada tahliye

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 'selfie' çekilmek istediğini söyleyerek yaklaşan ve yumruklu saldırıda bulunan veteriner Görkem Huslu ilk duruşmada tahliye edildi.

Anneler Günü'nde 1’inci Murat Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarında, yanına, pazarda yumurta satan Görkem Huslu gelerek selfie çekmek isteğini dile getirdi. Gürkan'ın onaylamasıyla yanına yaklaşan Huslu, Gürkan'a yumruklu- yumurtalı saldırıda bulundu. Saldırının ardından tutuklanan Görkem Huslu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne 3 yıla kadar hapis istemiyle 'kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yarama' suçundan dava açıldı.

Gürkan şikâyetinden vazgeçmişti



Bugün başlayan davaya tutuklu sanık Görkem Huslu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Huslu'nun kendisini darp öne süren Başkan Gürkan'ın makam şoförü Olkan Bayır ile o sırada ailesiyle pazarda bulunan ve darp edildiğini öne süren Nedim Mercan ile Huslu'nun babası Ali Huslu ile avukatları katıldı. Mahkeme hakimi Suzan Yalçın Kutlu, iddianameyi okuyarak Görkem Huslu'nun ilk savunmasını aldı.

3 yıla kadar hapsi istenen sanık Görkem Huslu, savunmasında Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın pazar yerine görevli olarak gelmediğini ve o sırada kamu görevlisi olmadığını söyleyerek başladı. Edirne Belediyesi'nden işinden atıldığı için 'anayasal protesto hakkını' kullandığını söyleyen Huslu, "Recep Gürkan atanmış bir kişi olmayıp seçilmiştir biridir. Ben sadece Anayasa'dan kaynaklanan protesto hakkımı kullandım. Onun yanına giderek eylemi gerçekleştirmedim, o benim yumurta sattığım standıma geldi. Bana hitaben 'Nihayet sesini kesebildik mi?' diye sordu. Ben de buna sinirlendim ancak fotoğraf çektirmekteki amacım tezgahımın reklamını yapmaktı. Pazarda yumurta sattığım için elimde yumurta vardı. Ona vurmadım sadece yüzüne boca ettim" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Görkem Huslu'nun Veteriner İşleri Müdürlüğü ve daha sonra annesi Güler Soyaslan'ın Müdür olduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde çalıştığını belirterek, "Yaşadığı bir takım kavgalar ve sıkıntılar nedeniyle daha sonra annesinin müdür olduğu yerde çalışmaya başladı. Annesi arasının bozuk olduğunu ve işten çıkarak tazminatını almak istediğini söyleyince, ben de 'Sen kötü olma, ben işten çıkarmış olayım' diyerek işten çıkarılması talimatını verdim. Pazaryerine ziyaret gittiğimde Görkem yanıma geldi ve fotoğraf çekilmek istediği söyledi. O sırada elindeki yumurtayla yüzüme vurdu. Olay olduğu sırada fotoğraf çekmeye değil, yaptığı eylemi canlı olarak sosyal medyadan yayınlamaya çalıştığını öğrendim. Her ne kadar sanıktan şikayetçi olmuşsam da her şeyden önce bir baba ve eğitimci olarak Görkem'in yaptığından ders alarak daha iyi bir hayat sürmesi, toplumla barışık yaşaması ve başkalarına örnek olması açısından şikayetimi geri alıyorum" dedi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı 'samimiyetsizlik'le suçlayan Huslu, "Şikayetten vazgeçmeyi kabul etmiyorum, cezaevi Edirne sokaklarından daha güvenlidir. Bu şartlarda toplumla barışık yaşamam mümkün değildir. Ancak yine de Gürkan'a vurduğum için pişmanım" dedi.

Olay sırasında darp edildiğini öne süren Gürkan'ın makam şoförü Olkan Bayır ile o sırada tesadüfen pazarda olan ve karışıklığı ayırmaya çalışırken, sanık Huslu'nun kendisini darp ettiğini öne süren Nedim Mercan ise şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Suzan Yalçın Kutlu, sanık Görkem Huslu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verirken, "Seni tahliye ediyorum, inşallah rahat durursun, bir daha içeri girmezsin" diyerek nasihatte bulundu.

Dava, sanık Huslu'nun mahkemeye verdiği olay anlarını gösteren kamera görüntülerinin incelemesi ve avukatların dosyadaki Huslu'ya ait telefon görüşmelerinin avukatlarca incelemesi için ertelendi.