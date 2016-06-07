Edirne Belediye Başkanı Twitter'dan duyurdu; "Ramazan çadırı kurmayı düşünmüyoruz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin belediyenin iftar çadırı kurup kurulmayacağı sorusunu cevapladı. Başkan Gürkan takipçisinin "Edirne'ye Ramazan ayında çadır açmayı belediye olarak düşünüyor musunuz?" sorusuna "Düşünmüyoruz" diye yanıt verdi.

Twitter üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplamaktan kaçınmayan ve Twitter'ı aktif kullanan Başkan Gürkan'a bir takipçisi tarafından belediyenin bu yıl Ramazan ayında iftar çadırı açma konusunda düşüncesi soruldu. Başkan Gürkan da takipçisinin bu sorusuna kısa ve net bir cevap verdi. Başkan Gürkan’ın, “Düşünmüyoruz" yanıtı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.