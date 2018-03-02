T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan şehitler için 'Türk bayrağı' çağrısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, dün şehit olan 8 asker için evlere ve iş yerlerine Türk bayrağı asılması

02 Mart 2018 17:12

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, dün şehit olan 8 asker için evlere ve iş yerlerine Türk bayrağı asılması yönünde çağrı yaptı. 
Başkan Gürkan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Edirnelilere şehitler için \'Türk bayrağı\' çağrısı yaptı. Gürkan, videodaki konuşmasında, “Sevgili Edirneliler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta dün akşam 8 Mehmetçik\'imiz, 8 vatan evladımız şehit oldu, 13 de yaralımız var. Vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermek ve kahraman şehitlerimizin anısını canlı tutmak için tüm Edirnelileri, şehitlerimizin cenazeleri kaldırılana kadar evlerine, iş yerlerine; gururumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türk bayrağını asmaya davet ediyorum” dedi.
KONSER İPTAL EDİLDİ
Öte yandan Edirne Belediyesi’nin katkısıyla Bakırköy Belediyesi Evrensel Müzik Topluluğu’nun yarın saat 20.00’de, ETSO Konferans Salonu’nda vereceği konserin şehitler nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHAEDİRNE Belediye Başkanı CHP Recep Gürkan Türk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıTürkEdirnelilereGürkanEdirnelilerTürk Silahlı Kuvvetlerinin AfrindeMehmetçikVatanınCenabı AllahtanEdirnelileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24