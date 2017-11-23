Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'Boşnak börekli' tepki

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı\'yı \'Boşnak böreği\' yiyerek, protesto etti. Gürkan, \"Bazı kendini bilmezler, bazı meczuplar, bazı zavallılar, milleti etnik kökenleri ya da inançları itibarıyla bölmeye çalışıyorlar\" dedi.

Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Gürkan, bir televizyon programında, Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı\'yı protesto etti. Şükrüpaşa Mahallesi\'ndeki bir Boşnak börekçisine giden Gürkan, Boşnakların meşhur böreğini yiyerek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Boşnakların, Türk milletinin değerli ve anlamlı bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, şunları söyledi:

\"Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurarken, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunda emeği geçen, can veren, kanını döken hiç kimseyi \'Sen şusun\', \'Sen busun\' diye ayırmamıştır. Demiştir ki \'Türkiye Cumhuriyeti\'ni kuran halka Türk Milleti denir\'. \'Sen Boşnak\'sın\', \'Arnavut\'sun\', \'Kürtsün\', \'Çerkezsin\' dememiştir. Cumhuriyetin en büyük başarısı da budur. Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki bazı kendini bilmezler, bazı meczuplar, bazı zavallılar, milleti etnik kökenleri ya da inançları itibariyle bölmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94 yıldır en büyük başarısı, bütün inançları, bütün kültürleri, etnik kökenleri bir araya getirmesi ve ondan bu cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak ve sonsuza kadar böldürmeyecek tek bir millet yaratmış olması. Biz, yeri geldiğinde hepimiz, Boşnak oluruz, Arnavut oluruz, Kafkas kökenli oluruz, Myanmar\'daki Müslüman oluruz. Bunlar, hepimizin gurur duyduğu kökenler ve inançlar; ama asıl mesele, büyük Türk milletinin bir ferdi ve parçası olabilmek.\"

Rasim Ozan Kütahyalı\'nın sözlerinin, \'insanlık suçu\' olduğunu savunan Başkan Gürkan, şöyle devam etti:

\"İsmi, sıfatı, kimliği, kim olursa olsun bir insanın kökenine, inancına saygısızlık yapmak, hele hele saldırıda bulunmak, kabul edilebilecek bir şey değil. Bu, bir insanlık suçudur. Bu, bir kendinden olmayanı hor görmek, aşağılamaktır. Bunu kim yapıyorsa yapsın kabul edilmesi mümkün değil. Hele hele bu zihniyetteki insanların, halkın sürekli izlediği televizyon, gazete, radyo gibi ortak paydalarda yer alması, gerçekten halkı derinden yaralıyor ve dolayısıyla biz, insan olma, millet olma özelliklerimizi yitiriyoruz yavaş yavaş. Çünkü onlardan da mutlaka etkilenen var. Bunlar, yanlış rol modeller. Hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan modeller. En son bu meczubun çalıştığı kanal, işine son verdi. Bunların hiçbir yere sokulmaması lazım. Bunları kendi hayal dünyalarında bırakacaksınız ne istiyorlarsa onu yaşasınlar; ama toplumun gözü önünde olmaması gereken insanlar. Çünkü işledikleri gerçekten bir insanlık suçu.\"

Başkan Gürkan, değerlendirmelerinin ardından gazetecilere Boşnak böreği ikram etti.



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