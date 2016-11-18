Edirne Başsavcılığı’ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekili Abdullah Zeydan'la ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Başsavcılığın açıklamasında "Demirtaş'a küstah saldırı" haberinin içeriğinin doğru olmadığı ileri sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, 'Edirne Cezaevi Müdürlüğü'nden Demirtaş'a küstah saldırı' başlıklarıyla verilen haberlere ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan ile 12.11.2016 tarihinde görüşmek için gelen avukat F.L.'nin üzerinde, cezaevine giriş esnasında yapılan aramada, kuruma sokulması ve bulundurulması yasak olan bir adet cep telefonu, bir adet sim kart ve bir adet hafıza kartı bulunduğu tespit edilmiş olup, görevli memurlar tarafından tutanak tutulmuş ve Cumhuriyet Basşsavcılığımız tarafından Avukat F.L. hakkında soruşturma başlatılmıştır.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, gerçeği yansıtmayan haberlerde, ilgili konu hakkında Edirne F Tipi Cezaevi Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldığı, bahse konu tutanakta Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ın isimlerinin 'S.D. ve A.Z.' şeklinde kodlanıp, silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunduklarına dair ibareler kullanıldığı iddia edilmiştir. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu memurları tarafından düzenlenen 12.11.2016 tarihli tutanakta, 'Kurumumuzda tutuklu olarak barındırılan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan' ibareleri yer almış, tutuklu bulundukları suçları belirten bir ifadeye yer verilmemiş, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ın isimleri kodlanmamış, açık bir şekilde yazılmıştır. Bu konuda basın ve yayın organlarına 18.11.2016 tarih ve 2016/14 sayılı mevcut basın açıklamamız dışında, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığımız, Bakanlığımız ve Ceza İnfaz Kurumumuz tarafından yazılı veya sözlü başka bir açıklama yapılmamıştır."