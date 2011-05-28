Edip Cansever'in ölümünün 25. senesi

T24 - Ünlü şair Edip Cansever ölüm yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılırken Twitter'da da trend oldu.





Twitter kullanıcıları Cansever'in şiirlerinden dörtlüklerle şairin hatırasını sanal dünyada da olsa yaşatmaya çalıştı.

1986 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden Edip Cansever'in eşi Mefharet Cansever, Sevim Dabağ'ın "Gezindim Boş Odalarda" kitabında eşini şöyle anlatmıştı:

"Edip şiirlerini genellikle sabah ile öğle arası bir saatte yazar, kahve molası verdiğinde de ilk bana okurdu. El yazısından çok direkt olarak daktilo ile yazardı. Edip tiyatro oyunu yazmayı çok arzu ederdi. Ne yazık ki 'Ben Ruhi Bey Nasılım' ölümünden sonra tiyatrolaştırıldı. Ama kendisi göremedi."



