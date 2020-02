Edip Cansever, Can Yücel ile neden küstü?

Can Yücel'in eşi Güler Yücel Tuhaf Dergi'nin ağustos sayısı için açıklamalarda bulundu.

Tuhaf Dergi'den Muhsin Topyıldız'a konuşan Yücel, Türk edebiyat tarihine dair hiç bilinmeyen bir anıyı paylaştı. Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Can Yücel'in bir diğer önemli şair Edip Cansever ile yaşadığı küslüğü kendisinin bitirdiğini söyleyen Güler Yücel, eşi Can Yücel ile Edip Cansever'in çok yakın bir dostluğu olduğunu söyledi.

Güler Yücel'in küslüğü ise şu ifadelerle anlattı:

"Edip Cansever ile ilginç bir anıları vardır. Edip sık sık gelip giderdi evimize. Çok güzel yemek yapardı. Bir gün Can vapuru kaçırınca Bebek’te Edip’in evinde kalmış. Edip de o dönem Yerçekimli Karanfil ile uğraşıyor. İlk kopyayı gösterince Can, 'Burası fazla, şurayı at,' diye diye bütün kitabın üzerini çizmiş. Edip kızıp Can’ı evden kovmuş. Bir süre de bize uğramadı. Günlerden bir gün Beyoğlu’nda bir yerde rastlaştık. Masaya çağırınca, 'Ben o herifin yanına oturmam' dedi. Ben de, 'Sen kimseye kızamazsın, senin soyadın Cansever,' deyince güldü, barıştılar. Can bir Nâzım ölünce sabaha kadar ağladı, bir de Edip ölünce..."

Söyleşinin tamamı, Tuhaf Dergi'nin ağustos sayısında.