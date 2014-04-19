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Yaşam

Edip Akbayram'ın şarkıları eşliğinde cinsel gücü arttırıcı hap satınca, 12 bin TL ceza aldılar

Bir TV kanalı, ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın şarkıları eşliğinde, cinsel gücü artırıcı ürün pazarlayınca, RTÜK 12 bin lira para cezası verdi

19 Nisan 2014 14:48

Adana'daki bir TV kanalı, erkekler için cinsel gücü artırıcı ürün pazarlaması sırasında, Anadolu Pop müziğinin önemli ismi Edip Akbayram'ın şarkıları eşliğinde pazarladı. Kanal, sanatçı Akbayram'ın 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' parçasını fon müziği olarak kullandı. RTÜK de, TV kanalına 12 bin lira para cezası verdi.

Gazeteport'un haberine göre RTÜK toplantısında, Adana'dan yayın yapan Kaful TV'nin 21 Şubat günlü yayını değerlendirildi. Reklam kuşağında cinsel gücü artırıcı bitkisel bir ürün tanıtılarak, "Erkeklere özel performans... Mutluluğun doruklarında, uzun geceler yaşayın" denildi. Tanıtım sırasında da Edip Akbayram'ın seslendirdiği, "Değmen benim gamlı yaslı gönlüme" adlı parçası çalındı. Telefon numarası verilerek, 49 liraya ürün pazarlandı.

Sağlık Bakanlığı RTÜK'e gönderdiği yazıda tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan bu tür ürünlerin reklamının izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve sağlığa zararlı olduğunu bildirdi. RTÜK üyeleri de, "Tüketicinin çıkarlarına zarar verici reklam yapmak, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermek, deneyimsizlik veya saflıklarını istismar etmek" gerekçesiyle, Kaful TV'ye 12 bin 353 lira para cezası verdi.

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