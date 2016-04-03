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Edip Akbayram annesini kaybetti

Türkan Akbayram, Didim'de toprağa verilecek

03 Nisan 2016 20:35

Edip Akbayram’ın annesi Türkan Akbayram hayatını kaybetti.

Edip Akbayram'in Didim'de yaşayan annesi Türkan Akbayram, bir süre önce rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen anne Akbayram, dün oğlu Edip Akbayram ile hasret giderdikten sonra bu sabah yaşamını yitirdi.

Didim'de toprağa verilecek olan anne Türkan Akbayram'ın hayatını kaybettiği haberini, Antalya'da yaşayan Edip Akbayram'ın sanatçı dostu Engin Evin verdi. Oldukça üzgün olduğunu söyleyen Evin, 'Edip, dün annesinden hellallik almış, sabah ise annesi vefat etmiş. O bizim annemizdi. Allah rahmet eylesin' diyerek duyurdu.

 

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