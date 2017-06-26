Edip Akbayram 45’inci sanat yılını kutluyor

Anadolu pop ve özgün müzik yorumlarıyla tanınan sanatçı Edip Akbayram, temmuz ve ağustos aylarında vereceği bir dizi konser ile 45'inci sanat yılını kutlayacak.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Deniz Üstü Köpürür", "Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller", "Aldırma Gönül", "Analara Kıymayın Efendiler", "Adiloş Bebe" ve "Kahpe Felek" gibi dillerden düşmeyen eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen Akbayram, bir kez daha sanatseverler için "Güzel Günler Göreceğiz" diyecek.

Usta sanatçı, ilk konserini 21 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de, Balıkesir-Ayvalık Amfitiyatro’da verecek. İkinci konserini ise 29 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de, Balıkesir-Altınoluk Amfitiyatro’da, üçüncü konserini ise 19 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de Bodrum Kalesi’nde verecek. Lise yıllarında kurduğu "Siyah Örümcekler" grubunun ilk plağı "Kendim Ettim Kendim Buldum"la müziğe başlayan, 1972 yılında 2’nci 45’liği "Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna" ile sahneye adım atan Edip Akbayram, Pir Sultan Abdal’dan Karacaoğlan’a, Nazım Hikmet’ten Can Yücel’e kadar birçok ismin bestelerini ve şiirlerini, kendine özgü yorumuyla halka ulaştırdı.

Konser biletleri Biletix ve konser alanındaki gişelerden temin edilebilecek.