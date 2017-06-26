T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Edip Akbayram 45’inci sanat yılını kutluyor

Usta sanatçı, ilk konserini 21 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de, Balıkesir-Ayvalık Amfitiyatro’da verecek

26 Haziran 2017 18:26

Anadolu pop ve özgün müzik yorumlarıyla tanınan sanatçı Edip Akbayram, temmuz ve ağustos aylarında vereceği bir dizi konser ile 45'inci sanat yılını kutlayacak.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Deniz Üstü Köpürür", "Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller", "Aldırma Gönül", "Analara Kıymayın Efendiler", "Adiloş Bebe" ve "Kahpe Felek" gibi dillerden düşmeyen eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen Akbayram, bir kez daha sanatseverler için "Güzel Günler Göreceğiz" diyecek.

Usta sanatçı, ilk konserini 21 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de, Balıkesir-Ayvalık Amfitiyatro’da verecek. İkinci konserini ise 29 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de, Balıkesir-Altınoluk Amfitiyatro’da, üçüncü konserini ise 19 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de Bodrum Kalesi’nde verecek. Lise yıllarında kurduğu "Siyah Örümcekler" grubunun ilk plağı "Kendim Ettim Kendim Buldum"la müziğe başlayan, 1972 yılında 2’nci 45’liği "Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna" ile sahneye adım atan Edip Akbayram, Pir Sultan Abdal’dan Karacaoğlan’a, Nazım Hikmet’ten Can Yücel’e kadar birçok ismin bestelerini ve şiirlerini, kendine özgü yorumuyla halka ulaştırdı.

Konser biletleri Biletix ve konser alanındaki gişelerden temin edilebilecek. 

ETİKETLER

Edip AkbayramkonserturneGüzel günler göreceğiz45inci sanat yılıEdip Akbayramın 45inci sanat yılı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24