Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oldu

Kontratının bitmesiyle takımı PSG'den ayrılma kararı alan Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile anlaşmaya vardı.

Fichajes'in haberine göre 33 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Transferin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Birçok takımın da transfer gündemine gelen Cavani ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekteydi.

Kariyerinde Danubio, Palermo ve Napoli formaları giyen yıldız oyuncu, 2013'ten bu yana ise PSG'nin kadrosunda yer alıyordu.