Edinburgh Dükü Prens Philip için Kraliyet töreni düzenlendi

Kraliçe İkinci Elizabeth ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri, Prens Philip için Windsor'da düzenlenen törene katıldı.

Yaklaşık bir saat süren törenin tamamlanmasının ardından Kraliyet ailesi üyeleri St George's Şapeli'nden ayrıldı.

Kraliçe sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törende, tek başına töreni izledi.

Buckingham Sarayı, Covid-19 nedeniyle halktan Windsor'da toplanmamalarını istedi. Ancak bu çağrıya rağmen Windsor'da az sayıda kişinin toplandığı görüldü.

Prens Harry ve Prens William, cenazede karşılıklı oturdu

İngiltere'de yürürlükte olan koronavirüs kuralları uyarınca, Kraliyet Ailesi üyeleri cenaze töreninde aynı evde yaşadıkları diğer aile bireyleriyle birlikte oturdu.

Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry, şapelin içinde karşılıklı oturdu. Prens Harry, tek başına otururken, Prens William'ın yanında ise eşi Katherine Middleton yer aldı.

İki kardeş, tören öncesi Prens Philip'in naaşının arkasında birlikte yürüdü. Aralarında kuzenleri Peter Phillips yer aldı.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle hamile olması ve doktorunun seyahat etmemesi yönündeki tavsiyesi nedeniyle törene katılmıyor. Markle'ın töreni televizyondan canlı takip ettiği açıklandı.

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