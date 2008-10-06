Edin kardeşler annelerinin yanına gömülecek

Kemer Country’nin kurucusu Esat Edin ve üç cocuğunun Kaz Dağları’nda ölümünün yakın tanığı bakıcı konuştu .





Bayram tatili için gittikleri kampta kurdukları çadırla birlikte sele kapılarak yaşamlarını yitiren İstanbul’daki Kemer Country’nin kurucusu işadamı Esat Edin ile çocukları 10 yaşındaki Serra, yedi yaşındaki Aliye ve 12 yaşındaki Cem Edin bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Edin ve çocukları, 7 ay önce yaşamını yitiren anne Mehpare Edin’in yanına gömülecek.



7 ay önce kolon kanserinden ölen Mehpare Edin’in ardından çocukların bakıcılığını üstlenen yabancı uyruklu Sara, hala şokta. Büyük üzüntü yaşayan bakıcı verdiği ifade de, “Ben olay sırasında onları ağaç evlerde sanıyordum. Çadıra gideceklerini söylememişlerdi” dedi.



Son gece Edin ailesiyle yemek yediklerini söyleyen Sara ifadesinde şunları anlattı:

“Yemeğin ardından Esat Edin ve çocuklar bungolovlara gitti, ben de biraz daha kafeteryada kaldım. Yemek boyunca çocuklar sürekli babalarına tatillerinin son günü olduğunu ve denemek amaçlı da olsa çadıra gitmek istediklerini söyleyerek ısrar ettiler. Yemek yedikten sonra Esat Bey çocukları da alarak, saat 22.00 sıralarında bungalovlara doğru gitti. Yağmurun çiselediğini bildiğim için çadıra gideceklerini zannetmiyordum. Yağmurun hızlanmasıyla kamp görevlileri, ağaç evler yerine çadırlarda kalanlar varsa uyarmak için tek tek dolaşıyormuş. Bizim kaldığımız evlerin kapısını çalan görevliler içeriden ses gelmemesi üzerine, 00.30 sıralarında bana ulaştılar. 01.00 sıralarıydı yağmur iyice bastırmıştı. Görevlilerin uyarısı üzerine eve gittim. Kimsenin olmaması üzerine çadırda kaldıklarını tahmin ettim. Görevlilerle birlikte aramaya çıktık, bulamadık.”



Edin ailesinin cenazeleri önceki akşam İstanbul’a getirildi. Ailenin yaşayan tek ferdi İngiltere’de eğitim gören 14 yaşındaki Murat Edin’e ise acı haberi anneannesi Rozi Taki verdi. Anneanne ve torunu dün öğlen saatlerinde uçakla İstanbul’a geldi.



Edin ve çocukları için Country Kulübü'nde ise taziye defteri açıldı. Edin ailesinin bugün cenazelerinin kalkacağı Teşvikiye Camisi'ne de 6 tane taziye defteri konacağı belirtildi.

