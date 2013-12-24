EdepsizsinMelihGokcek hashtag'ine beraat

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e Twitter’dan “#EdepsizsinMelihGokcek” hashtag’i ile tweet atan ve 27 Şubat’ta okuduğu okulda gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi İrem A. beraat etti. İrem A., "Düşünce özgürlüğümü kullanarak attığım tweetlerdi. Sonucu istemediğim şekilde oldu. Mevlana’nın dediği gibi ‘Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Ben doğru olduğumu biliyordum, hak yerini buldu” dedi.

Oğuz Özdemir'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle İrem A. hakkında açılan dava Ankara 3. Çocuk Mahkemesi’nde bugün görüldü. İrem A., okulu dolayısıyla davaya katılamazken avukatı Muzaffer Demir duruşmada yer aldı. Mahkeme, iddia ve savunmanın ardından İrem A.'nın beraatine karar verdi.

'Hak yerini buldu'

Mahkeme sonucunu ve Gökçek ile Twitter polemiğini Hürriyet’e değerlendiren İrem A., “Düşünce özgürlüğümü kullanarak attığım tweetlerdi. Sonucu istemediğim şekilde oldu. Bu süreçte ben de ailem de yıprandı, en büyük destekçilerim annem ve dayımdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller düşüncelerini korkmadan söyleyebilmeli. Bugün mahkemem beraatla sonuçlandı. Mevlana’nın dediği gibi ‘Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın.’ Ben doğru olduğumu biliyordum, hak yerini buldu” dedi.

İrem A.’nın avukatı Muzaffer Demir de mahkeme kararının Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan düşünce özgürlüğü ile ifade etme özgürlüğüne uygun bir karar olduğunu söyledi.

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