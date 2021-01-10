Eden Hazard: Sakatlıklar sürerse futbolu bırakırım

Real Madrid'in 2019 yaz transfer döneminde 115 milyon Euro karşılığında Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard, "35 yaşına kadar oynayacağımdan emin değilim" dedi.

Yaşadığı sakatlıkların artık kendisini bir hayli yıprattığını söyleyen 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu, "Burada kontratım bittiğinde 33 yaşımı geçmiş olacağım. Vücudumun beni yarı yolda bırakıp bırakmayacağını göreceğiz. Sakatlıklar sürerse 35 yaşıma kadar oynamam. Her zaman futbolun içinde olacağım ama belki de profesyonel olarak yer almam" dedi.

Real Madrid'e geldiğinden beri sakatlıklarla boğuşan Eden Hazard, bu sezon da aynı sorunları yaşıyor. Belçikalı kanat oyuncusu, 2020/2021'de sadece 8 resmi maç oynayabildi ve bu maçlarda 2 gol katkısı yaptı.