Eden Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istiyor

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de gözden düşen Eden Hazard, ocak transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

Eden Hazard'ın Real Madrid'deki dönemi sona eriyor olabilir. Kulüpteki üçüncü sezonunda pek forma şansı bulamayan Belçikalı yıldız, Carlo Ancelotti'nin bu sezon 16 maçta ve 722 dakika görev yaptı.

Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında transfer olan Hazard, İspanyol devinde mutsuz. Kısa bir süre önce 31 yaşına giren Eden Hazard, Premier Lig'deki etkileyici performansından uzak bir grafik çiziyor.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Hazard'ın Real Madrid'den ayrılmak istediğini ve bu arzusunu ara transfer döneminde gerçekleştirebileceğini söyledi.

Karim Benzema ve Vinicius Jr. iş birliğinden memnun olan Carlo Ancellotti, Marco Asensio veya Rodrygo'yu hücumda tamamlayıcı isimler olarak tercih ediyor.

Eden Hazard, Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği İspanya Süper Kupası kutlamaları sırasında mutsuz bir görünüm sergiledi.

Real taraftarları, Hazard'ın kameraya bile bakmadığı anlar için sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapmakta gecikmedi: "Hayallerinin kulübünde acı çekiyor."