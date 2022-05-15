Eden Hazard'ın Real Madrid'deki geleceği belli oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Eden Hazard'ın kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 66 maç kaçıran Eden Hazard İspanyol devinden ayrılmayacak.

Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Belçikalı yıldızın kendini gelecek sezon ispatlayacağını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eden Hazard'ın Cadiz karşısında şans bulma ihtimaliyle ilgili Ancelotti, "Büyük ihtimal... Çok fazla maç var, yorgunluk var. Rotasyon olacak. Herkesin şansı olacak. Büyük takımlarda olmak herkes için zordur sadece az oynayan oyuncular için değil. Bence oynanan dakikalar, kalite kadar önemli değil. Bu sezon için Rodrygo'yu örnek verebilirim. Çok oynamadı ancak kalitesini gösterdi" dedi.

"Burada kalarak kalitesini kanıtlamak istiyor"

Hazard'ın takımdan ayrılma ihtimali hakkında konuşan 62 yaşındaki teknik direktör, "Konuşmadık. Hazard'ın planı belli: Kalacak ve kendi kalitesini göstermek için elinden geleni yapacak. Burada kalarak kalitesini kanıtlamak istiyor. Son zamanlarını iyi geçirmedi." ifadelerini kullandı.

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'ya transfer edilen Eden Hazard 65 maçta forma giydi ve 16 gole etki etti.

Transfermarkt verilerine göre Eden Hazard'ın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.