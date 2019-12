Edebiyatın en kötü 50'si

Telegraph gazetesinin yazarları, edebiyat dünyasının en kötü 50 karakterini ’seçti. Haliyle seçim yapmak çok da kolay değil. Gerçekten kötü olan Tanrı mı Şeytan mı? Kaptan Ahad mı yoksa beyaz balina mı? Farklı dönemlere ait pek çok kötü adam bulunuyor edebiyat dünyasında. Krallar, yamyamlar, kan emiciler ya da katiller...



1 • John Milton / Kayıp Cennet romanından Şeytan: Kayıp Cennet’teki kötü adamın aslında Tanrı olduğuna dair bir inanış olsa da, kötülerin kötüsü her zaman şeytandır. Âdem ve Havva’nın cennetten kovuluşuna başarılı bir bakış açısı getiren kitap ve elbette ki kötü karakteri şeytan, edebiyat dünyasının en kötüsüdür.



2 • Beatrix Potter / The Tale of Samuel Whiskers‘dan Samuel Whiskers: İlk olarak 1908 yılında The Roly-Poly Puding adıyla basılan kitap, 1926’da The Tale of Samuel Whiskers adıyla yeniden yayımlanmıştı. Çocuk kitapları yazarı Beatrix Potter’ın bu öyküsünde, korkunç fare Samuel Whiskers, Tom Kitten’ı tuzağa düşürmek için pusuya yatar ve onu yemeye çalışır.



3 • Dodie Smith / 101 Dalmaçyalı‘dan Cruella de Vil: Smith’in 1956 tarihli romanındaki öncelikli kötü karakter olan Cruella de Vil, dalmaçyalı yavru köpekleri kürkleri için kaçırmaya çalışır. Bu kötü karakterin saçlarının yarısı siyah yarısı da beyazdır. Cruella de Vil adı da İngilizcede zalim anlamına gelen “cruel” ve şeytan anlamına gelen “devil”den gelmektedir.



4 • William Shakespeare / Othello‘dan Iago: Shakespeare’in yarattığı en kötü karakterlerden biri olan, hatta kimi edebiyatçılarca “katıksız kötü” olarak adlandırılan Iago, insanların zayıf yönlerini gözlemleyip kendi yararına çevirmeye çalışan ve zekâsını insanları birbirine kırdırmak için kullanarak edebiyatın en kötü adamları arasında yerini sağlamlaştırmış bir unutulmazdır...



5 • JK Rowling / Harry Potter serisinden Voldemort: Tüm zamanların en korkunç ve kötü büyücüsü olan acımasız Lord Voldemort, Lily ve James Potter`ı öldürdüğünde, Harry’yi de öldürmeye çalışır. Karanlık Lord ve Ölüm Yiyenler adındaki yakın destekçileri, büyücüler ve normal insanlar dünyasında birçok işkence ve cinayetin sorumlusudur. Sinsi, zeki ve çalışkan olan bu karakterin arkadaşları yoktur, ancak hizmetkârları vardır.



6 • Samuel Richardson / Clarissa‘dan Robert Lovelace: Richardson’ın 1748’de yayımlanan romanı Clarissa‘nın aynı adlı trajik başkahramanı, ailesi tarafından istemediği Roger Solmes ile evlendirilmeye çalışıldığında, genç Robert Lovelace’a kanarak onunla kaçar ve aylarca onun esiri olur. Zavallı Clarissa’nın takipçisi olan bu adam, ona yapmadığını bırakmaz.



7 • M G Lewis / Keşiş‘ten Ambrosio: Matthew Gregory Lewis’in 1796 tarihli bu romanı İspanya’daki bir rahibin şeytanın oyununa gelmesini detaylı bir şekilde gözler önüne serer. Kitap, cinayet, ensest ilişki ve tecavüz gibi zorlayıcı konuları da bünyesine barındırır.



8 • William Shakespeare / Hamlet‘ten Claudius: Claudius, Hamlet’in babasını öldüren ve ardından da annesiyle evlenen amcasıdır. Babasının intikamını almak isteyen Danimarka Prensi Hamlet, bunu fark eden Kral Claudius tarafından ülkeden gönderilse de geri gelip intikamını almaya çalışır. Ancak hain Claudius kolay bir av değildir elbette...



9 • Joseph Conrad / Karanlığın Yüreği‘nden Kurtz: Bir fildişi taciri olan Kurtz’u kötü adam olarak gördüğümüz Joseph Conrad klasiğinde, emperyalizmin ve ırkçılığın yıkıcılığı anlatılır. Kurtz Belçikalı bir şirketin Kongo’ya gönderdiği adamıdır ve kendini neredeyse bir yarı tanrı olarak görmektedir.



10 • Thomas Middleton / The Revenger’s Tragedy‘den Vindice: Kalıcı melankolisi kine dönüşen ve sevgilisi dük tarafından öldürülen Vindice, intikam arzusuyla yanar.



11 • Graham Grene / Brighton Rock’tan Pinkie Brown

12 • Christopher Marlowe / Maltalı Yahudi’den Barabas

13 • Bram Stoker / Dracula’dan Kont Dracula

14 • Thomas Haris / Kızıl Ejder’den Hannibal Lecter

15 • George du Maurier / Trilby’den Svengali

16 • John Webster / Amalfi Düşesi’nden Ferdinand

17 • Bret Easton Ellis / Amerikan Sapığı’ndan Patrick Batemen

18 • Daphne du Maurier / Rebecca’dan Bayan Denvers

19 • William Shakespeare / Kral Lear’dan Edmund

20 • Robert Louis Stevenson / Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’dan Mr. Hyde

21 • Anthony Trollope / The Way We Live Now’dan Augustus Melmotte

22 • Ian Fleming / James Bond serisinden Ernst Stavro Blofeld

23 • Bob Kane, Bill Finger ve Jenny Robinson / Batman’den Joker

24 • Tirso di Molina / El Burlador de Sevilla’dan Don Juan

25 • J R R Tolkien / Yüzüklerin Efendisi’nden Sauron

26 • HP Lovecraft / Merlin’in Kazanı’ndan Cthulhu

27 • Thomas Hardy / Tess of the d’Urbervilles’den Alec d’Urberville

28 • Charles Dickens / Antikacı Dükkanı’ndan Quilp

29 • Pierre Choderlos de Laclos / Tehlikeli İlişkiler’den Marquise de Merteuil

30 • Charles Dickens / Oliver Twist’ten Bill Sikes

31 • Patricia Highsmith / Yetenekli Bay Ripley’den Tom Ripley

32 • Ann Radcliffe / Udolpho’nun Gizemi’nden Signor Montoni

33 • Wilkie Collins / Beyazlı Kadın’dan Kont Fosco

34 • Vladimir Nabokov / Lolita’dan Clare Quilty

35 • Philip Pullman / Karanlık Cevher Üçlemesi’nden BayanCoulter

36 • Cormac McCarthy / Blood Maridian’dan Yargıç

37 • David Lindsay / A Voyage to Arcturus’tan Surtur

38 • James Hogg / Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafları’ndan Gil-Martin

39 • Herman Melville / Moby-Dick’ten Moby-Dick

40 • J M Barrie / Peter Pan’den Kaptan hook

41 • George Orwell / 1984’ten O’Brien

42 • Beowulf’dan Grendel’in annesi

43 • Margaret Atwood / Damızlık Kızın Öyküsü’nden Fred

44 • Joseph Heler / Madde 22’den Milo Minderbinder

45 • C S Lewis / Aslan, Dolap ve Cadı’dan Cadı

46 • Arthur Conan Doyle / The Final Problem’den Moriarty

47 • Robert Louis Stevenson / Hazine Adası’ndan Long John Silver

48 • Rudyard Kipling / Orman Çocuğu’ndan Shere Khan

49 • Mervyn Peake / Gormenghast Üçlemesi’nden Steerpike

50 • Raymond Chandler / Farewell, My Lovely’den Helen Grayle / Velma Valento