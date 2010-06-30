Edebiyatın 14 aylık Avrupa yolculuğu

T24- Goethe Enstitüsü'nün Mayıs 2009’da başlattığı “Yollarda” projesiyle Belçika, Almanya, İsviçre, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Romanya’nın dahil olduğu 8 Avrupa ülkesinden 48 yazar ve farklı dalllardan sanatçılarla dev bir turne hazırlandı.



Projenin simgesi "Gezici kütüphane"



Kültür köprüsünün Türkiye durağında, Diyarbakır'dan, Antalya, Ankara ve Konya’ya kadar toplam 24 kentte konser, söyleşi, sergi ve okuma etkinlikleri düzenlendi. Proje kapsamında, kentleri birbirine bağlayan simgeyse gezici kütüphane oldu. Gezici kütüphanede, turneye katılan yazarların kitapları ve projede yer alan Avrupa Birliği ülkelerinin tanıtım broşürleri yer aldı.



Brüksel'de görkemli kapanış







“Yollarda” projesinin ikinci ayağında ise Türkiye'den 16 yazar ve birçok müzisyen 8 Avrupa kentinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Ve proje, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul etkinlikleri kapsamında görkemli bir galayla Brüksel'de sona erdi.



Final gecesi, Türk şarkıları ve dansları eşliğinde yapıldı. Proje sorumlularından Goethe Enstitüsü'nün İstanbul temsilcisi Claudia Raabe Hahn, 2007 yılından bu yana hayalini kurduğu organizasyonun gerçekleşmiş olmasının heyecanı içindeydi. Raabe - Hahn duygularını; "Yorgun, mutlu ve proje sayesinde ulaşabildiğimiz genç insanları düşündükçe çok çok memnunum“ sözleriyle ifade etti.



Projenin Türkiye'nin AB sürecine katkısı



Proje kültürlerin birbirlerini tanıması açısından büyük önem taşıyor. Avrupa genelinden sanatçılar, belki de sadece duyumlarla fikir sahibi oldukları Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı buldular. Alman yazar Björn Kern tespitlerini, "Türkler arasında büyük bir çoğunluk Avrupa Birliği'ne dahil görülmediklerini düşünüyor. Bu nedenle Başbakan Merkel iki ülke ilişkilerine dair ne söylerse söylesin, Türkler arasında 'biz istenmiyoruz' diye karşılanıyor“ şeklinde ifade etti.



"Yollarda" projesi, üniversiteler ve okullarda yapılan söyleşilerle yaklaşık 40 bin Türk gencini, Avrupa'dan 48 yazarla biraraya getirdi. Avusturyalı yazar Renate Welsh, Türklerin misafirperverliğinden çok etkilendiğini belirtiyor. Welsh; "Yabancı olanı bir yabancı olarak kabul etmek, yabancılardan da bir şeyler kazanılabileceğinin göstergesidir. Bu bizim eksik bir yönümüz. Sorun yokmuş gibi davranırsak, başkaları bizden, biz başkalarından hiçbir şey öğrenemeyiz“ diyerek, Yollarda projesinin, AB üyelik sürecindeki Türkiye için önemine dikkat çekti.