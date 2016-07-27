Edebiyatçılardan Hilmi Yavuz’a destek: Şairlik suç değildir!

15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Zaman gazetesi eski yöneticilerine yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı alınan akademisyen, şair Hilmi Yavuz’a edebiyat dünyasından destek yağdı.

Hilmi Yavuz, Kültür Servisi’ne yaptığı açıklamada sabah İstanbul’daki evinin arandığını, Bodrum’da olduğunu söylemiş, “Çantamı hazırladım, ilaçlarımı yanıma aldım, bekliyorum” demişti.

Haberin ardından edebiyat dünyasından pek çok kişi sosyal medya üzerinden Yavuz’a destek açıklamasında bulundu.

Şair Asuman Susam, Twitter üzerinden “80 yaşında bir şair ve kültür insanını gözaltına alarak mı mücadele ediliyor kötülükle? Bu rezillik, kepazelik” diye yazdı.

Şükrü Erbaş’ın mesajı daha sert oldu. Yapılanı Facebook üzerinden eleştiren Erbaş şunları yazdı:

“Hilmi Yavuz'a da gözaltı kararı çıkardılar sonunda... yetmez ki, yazdığı, çevirdiği onca kitabın tek tek toplatılması gerekir. Onlar dışarda propagandaya devam eder yoksa, Orduyu kışkırtır, halkı böler, Devleti küçük düşürür! Sonra yetiştirdiği öğrenciler var. Her biri bir HiYa /PDY terör örgütü üyesi. Dahası var, kendisi gibi şiirle yatıp kalkan Türkçe şiirin bütün şairleri var. Bunlar da bütün yazıp çizdikleriyle derhal içeri alınmalı. Sorguya yargıya gerek yok. Yeter ki Büyük Türk Büyüğü, eceliyle ölene kadar başımızdan eksik olmasın. Tabii bu ecele cesaret edecek Azrail meselesi de çok sıkıntılı ya...”

Sanatçılar Girişimi de Hilmi Yavuz’a destek açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çağdaş Türk şiirinin en önemli ve özgün ustalarından, seçkin sanat ve kültür insanı Hilmi Yavuz hakkında son olaylarla ilgili olarak göz altına alınma kararı alındığına ilişkin bir haber yayınladı.

"Hiçbir sanat ve kültür insanı, görüş ve düşünceleri ne olursa olsun, sadece bu nedenle herhangi bir kovuşturma konusu yapılamaz.

"Bundan başka, uluslararası değer ve tanınmışlık sahibi bir şair ve düşünce adamına karşı girişilen böyle bir hareket, söylenti olarak bile ülkemizin zaten sarsılmış olan imajını ağır biçimde zedeleyecektir.

"İlgilileri gecikmeksizin sağduyuya dönmeye davet ediyoruz.”