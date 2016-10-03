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Edebiyatçılar, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için buluşuyor

Edebiyatçılar, 6 Ekim 2016 Tatavla Sahnesi’nde Erdoğan ve Alpay’dan metinler okuyacak

03 Ekim 2016 19:17

Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay’ın metinleri 6 Ekim Perşembe akşamı Tatavla Sahne’de yazar ve sanatçılardan oluşan bir grup tarafından okunacak. 

Radikal Kitap’ta yer alan habere göre, “Özgürlüğe ses veriyoruz. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’dan metinler okuyoruz” çağrısıyla duyurulan etkinlikte Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Birhan Keskin, Defne Halman, Fırat Tanış, Hakan Günday, Karin Karakaşlı, Selen Uçer ve Sevinç Erbulak iki edebiyatçının eserlerinden parçalar okuyacak. 

Erdoğan ve Alpay’ın barış, insan hakları ve ifade özgürlüğü mücadelesine destek verilecek. Geceye Luxus grubundan Alper Bakıner, Kamucan Yalçın ve Erbil Doğan da şarkılarıyla destek verecek.

6 Ekim 2016 gecesi saat 20.00’da Cihangir’deki Tatavla Sahne’de Aslı’nın Arkadaşları grubu tarafından düzenlenecek etkinliğe tüm edebiyatseverler davetli.

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