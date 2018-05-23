Edebiyatçı Philip Roth hayatını kaybetti

Birçok edebiyatçı için Nobel Ödülü almamış en büyük yazarlardan birisi olarak görülen ABD'li romancı Philip Roth, kronik kalp yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

Aralarında Türkçeleştirilen Pastoral Amerika, Portnoy'un Feryadı, Ölen Hayvan, İnsan Lekesi gibi romanların bulunduğu 25'ten fazla esere imza atan Yahudi asıllı yazar, hikâyelerinde antisemitizm, din ve cinsellik gibi konuları işliyordu.

Pastoral Amerika romanıyla 1998 yılında Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Roth, bu kitabında 1960'lı yılların Amerika'sında orta sınıf bir şehirli ailenin yaşadıklarını anlatıyordu.

Roth'un arkadaşı ve aynı zamanda edebiyatçı olan Judith Thurman, yazarın ölümünü "Şoke olmuş bir durumdayım. Donakaldım ve söyleyecek bir şey bulamıyorum" sözleriyle karşıladı.

Savaş sonrası kuşağı temsilcisi

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde 1933 yılında dünyaya gelen Roth, 19'uncu yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya göç eden Yahudi bir ailenin torunuydu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemindeki atmosferi eserlerine işleyen yazar, yakınları tarafından "mükemmeliyetçi" bir karaktere sahip şeklinde tanınıyordu.

İlk kitabı 1959 yılında bir novella formatında yayınlanarak Roth'a Ulusal Kitap Ödülü'nü kazandırmıştı.

Edebiyatçının son kitabı ise 1960 ve 2013 yılları arasında deneme ve kurgu olmayan metinlerini bir araya getirdiği ve 2017 yılında yayımlanan Neden Yazı? isimli eserdi.

AFP,rtr,AP/ÇÖ,BÖ

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