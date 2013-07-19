Edebiyatçı Leyla Erbil hayatını kaybetti

Özgün anlatım ve yazım tarzı ile tanınan 82 yaşındaki Yazar Leyla Erbil hayatını kaybetti. Lösemi nedeniyle bir süredir Balat Hastanesi’nde tedavi görüyordu. İki gündür uyutulan Leyla Erbil, bugün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti. Erbil'in cenazesi Levent Camii'nden kalkacak.

Yazar, kalp rahatsızlığı nedeniyle kış aylarından beri hastanede tedavi görüyordu.



Erbil'in yakınları kimi zaman sosyal medya başta olmak üzere çeşitli iletişim kanallarını kullanarak kan arayışında da bulunmuştu.

Uzun süredir tedavi görüyordu

Yazar, kış aylarından beri hastanede lösemi tedavisi görüyordu.



Erbil'in yakınları kimi zaman sosyal medya başta olmak üzere çeşitli iletişim kanallarını kullanarak kan arayışında da bulunmuştu.

Nobel için Türkiye'den aday olmuştu

Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kurucularından olan Erbil, 2000- 2001 yılı Ankara Edebiyatçılar Derneği Onur Ödüllerini kabul etmiş, 2002 yılında ise PEN Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne ülkemizden ilk kadın yazar adayı olarak gösterilmişti.



Usta yazar, son olarak PEN 2013 Öykü Ödülü’ne layık görülmüştü.

Leyla Erbil kimdir?

Leyla Erbil yazarlık hayatına hikâye yazarak başladı. Uğraşsız adlı ilk hikâyesini yayımladıktan sonra Yeni Ufuklar, Dost, Ataç, Papirüs gibi çeşitli edebiyat dergilerinde yazı ve hikâyeleri çıktı. Erbil, bir önceki jenerasyondan kalan yazın akımlarına bağlı kalmayarak, roman, hikâye ve yazılarında Ortodoks Marx ekolüne karşı tutumuyla tanındı. Özellikle Freud ve Marx'tan etkilenen Erbil, 1956'dan itibaren, psikanalizin özgürleştirici yöntemlerinden yararlanarak, ailenin, dinin, okulun, toplumda üremiş tabularla sınırlandırılmış ideolojilere karşı mücadelesinde ve dilin oturmuş kelime hazinesi, söz dizimi kurallarını değiştirme çabasını sürdürdü.

1961’de TİP üyesi olan yazar, bir süre TİP’in sanat ve kültür bürosunda görev aldı. 1979 yılında ABD Iowa Üniversitesi yazara onur üyeliği verdi. Leyla Erbil’in “Hallaç” (1959), “Gecede” (1968), “Eski Sevgili” (1977) adlı öykü kitapları, “Tuhaf Bir Kadın” (1971), “Karanlığın Günü” (1985), “Mektup Aşkları” (1988) adlı romanları ve “Zihin Kuşları” (1998) adlı “metinler”i bulunuyor. “Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar”ı da (1995)’de yayımlanmıştır.”

Leylâ Erbil, 1970 Türkiye Sanatçılar Birliği, 1974 Türkiye Yazarlar Sendikası kurucularından olup PEN Yazarlar Derneği üyesidir.



Hikayelerinde daha çok orta sınıf kentli kadınlar ve orta sınıf aydınlarının hayatları üzerinden kurgulama yapmıştır.