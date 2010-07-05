Edebiyat ve tiyatro eleştirmeni Füsun Akatlı hayatını kaybetti

T24 - Edebiyat ve tiyatro eleştirmeni, yazar Doç.Dr. Füsun Akatlı tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitiridi.



Cumhuriyet Gazetesi'nde ‘Zamansız Yazılar’ adlı köşeside edebiyat alanında yazılar yazan Füsun Akatlı, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitiren Akatlı, bu bölümde asistan olarak göreve başlamış, daha sonra Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde felsefe tarihi, sanat felsefesi, bilgi kuramı ve dil felsefesi dersleri vermişti.



1974’te doktorasını tamamlayan Akatlı, 1983’te görevinden ayrılarak reklamcılık alanında metin yazarlığı yapmış, 1991’de Şehir Tiyatroları’na girerek kurumun başdramaturgluğunu üstlenmişti. Kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde de dersler veren Akatlı, yönetimle anlaşmazlığa düşerek görevinden istifa etmişti.



1968’den bu yana Dost, Soyut, Varlık, Milliyet Sanat gibi dergilerde, Politika, Söz ve Cumhuriyet gibi gazetelerde yazmış olan Akatlı, Sait Faik Hikaye Armağanı, Simavi Edebiyat Ödülleri, Behçet Necatigil Şiir Ödülü, Cevdet Kudret Ödülleri ve İnkılap Yayınevi Edebiyat Ödülleri seçici kurullarında yer almıştı.



Akatlı’nın pek çok kitabı arasında “Niçin Diyalektik”, “Felsefe Gözlüğüyle Edebiyat”, “Zamansız Yazılar”, “Kültürsüzlüğümüzün Kışı”, “Düşünce Ufkunda Pupayelken”, “Bilge Karasu Aramızda”, “Bir de Ruhi Su Geçti”, “Pusulamız Felsefe” gibi yapıtları da bulunuyor.





