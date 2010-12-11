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Yaşam

''EDEBİYAT MEVSİMİ BÜYÜK ÖDÜLLERİ''NİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 18:31

-''EDEBİYAT MEVSİMİ BÜYÜK ÖDÜLLERİ''NİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ''Edebiyat Mevsimi Büyük Ödülleri'' kapsamında ''Şiir Ödülü'' Ülkü Tamer'e, ''Roman Ödülü'' Sevinç Çokum'a, ''Öykü Ödülü'' Rasim Özdenören'e, ''Deneme Ödülü'' de Beşir Ayvazoğlu'na verilecek. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi verilen ''Edebiyat Mevsimi Büyük Ödülleri'', şube başkanı Ali Ural tarafından Kızlarağası Medresesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.  Ali Ural, törende yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi düzenlenen ''İstanbul Edebiyat Festivali''nin her yıl kapsama alanını genişletmesi ve kültür dünyasında kalıcı izler bırakması için gayret sarf ettiklerini belirterek, ''Edebiyat Mevsimi Büyük Ödülleri''ni düşünürken, edebiyatçıların hemen hepsinin, edebiyat hayatlarını bütünüyle gözden geçirme titizliğini gösterdiklerini anlattı.  Ural, edebiyat mevsimini ömürleri boyunca soluyan ve eserleriyle bu mevsimi ölümsüzleştirenlere ödül vermeye çalıştıklarını kaydetti. Ödüller, bu ayın sonunda düzenlenecek törenle sahiplerine dağıtılacak.

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