Edebiyat geleceği görebilir mi?

T24- 1972 yılında 2010'daki yaşamın nasıl olacağıyla ilgili öngörülerini yayımlayan Geoffrey Hoyle'ın kitabı ilgi üzerine yeniden basıldı.





BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre Hoyle, 2010 yılında herkesin tulumlar giyeceğini, haftada üç gün çalışacağını ve elektrikli arabalar kullanacaklarını öngörüyordu.













1972 yılında yayımladığı çoçuk kitabındaki bu renkli fikirler nedeniyle sosyal iletişim sitesi Facebook'ta başlatılan bir kampanya ile bulunan ve kitabı yeniden basılan Hoyle, en çok herkesin tulum giyeceği fikri nedeniyle eleştirildiğini söylüyor.

Astronom ve bilim kurgu yazarı Fred Hoyle'un oğlu olan yazar, "Herkes tulum giymiyor ama bir düzeyde tulum özgürlüklerin kısıtlanmasının ifadesidir" diyor.

Hoyle'un kitabı, yazıldığı dönemin ruhunu taşıyor.

Toplumsal planlamanın gelişeceği ve bunun sonucunda da yaşamın komünal bir hale geleceği öngörüleri yer alıyor.

Kitabın en önemli teması siyasi sistemin geçireceği evrim.

Yazar Hoyle, kitabında, görüntülü telefon ve market alışverişinin internet üzerinden yapılacağı gibi icatları da kısmen öngörüyor.

Hoyle, geleceği tahmin etmeye uğraşan uzun yazarlar silsilesinin bir üyesi.

Geleceği tahmin çabaları arasında en ciddi öngörülerden biri, bilim kurgu yazarı Arthur C Clarke'ın, dünyanın yörüngesinde, dünyadaki bir noktayı temel alarak sabit bir noktada durabildiği bir uydular ağı kurulacağını tahmin etmesi olarak kabul ediliyor.

HG Wells de zamanının ötesini görerek 1914 yılında nükleer silahları öngörmüş ve fizikçi Leo Szilard'a esin kaynağı olmuştu.

Daha yakın dönemde David Brin, 1989 yılındaki Dünya adlı romanında, vatandaş gazeteciliği, kişilere özel internet sayfaları ve korsanlığın azalacağını öngörmüştü.

Brin, geleceği tahmin için uygulanabilecek en basit yöntemin, laboratuarlardaki araştırmaları yakından izlemek ve pek pratik ya da kullanışlı görünmeyen buluş veya araştırmaları dahi not etmek olduğunu söylüyor.