Edebiyat dünyamızda büyük kayıp

Gerçek adı İsmail Naci Kalpakçıoğlu olan Fethi Naci 1927 yılında Giresun'da dünyaya geldi.



İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1940'tan başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde şiirler ve öyküler yayınladı. 1953'ten sonra yazdığı eleştirilerde Fethi Naci adını kullanmaya başladı. 1965'de Gerçek Yayınevi'ni kurdu. Bu yayınevinde başlattığı "Yüz Soruda" dizisi büyük ilgi gördü.



Tanınmış eserleri arasında: İnsan Tükenmez (1956), Gerçek Saygısı (1959), On Türk Romanı (1971), Edebiyat Yazıları (1976), Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme (1981), Eleştiri Günlüğü (1986), Bir Hikâyeci: Sait Faik - Bir Romancı: Yaşar Kemal (1990 - 1991 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü), Gücünü Yitiren Edebiyat (1990), Roman ve Yaşam (1992), Eleştiride Kırk Yıl (1994), Kırk Yılda Kırk Roman (1994), Reşat Nuri'nin Romancılığı (1995) yer alıyor.



