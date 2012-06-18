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Kültür-Sanat

Edebiyat buluşmasının yeni konuğu Selim İleri

20 Haziran'daki Edebiyat Buluşması İstanbul Modern'de

18 Haziran 2012 18:42

 

Sabit Fikir ve İstanbul Modern işbirliğiyle düzenlenen edebiyat buluşması “Sözünü Sakınmadan”ın yeni konuğu çağdaş Türkiye edebiyatının en üretken isimlerinden Selim İleri. İleri’yi, 20 Haziran Çarşamba saat 19.00’da usta eleştirmenler Semih Gümüş ve Ömer Türkeş İstanbul Modern’in bahçesinde ağırlayacak.

1949’da İstanbul’da doğan İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam ettiği öğrenimini 1972 yılında bıraktı. Kaleme aldığı “Dostlukların Son Günü”yle 1976’da Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, “Her Gece Bodrum” adlı kitabıyla ise Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı. Roman ve öykü türündeki eserleriyle edebiyat çevresinde geniş yankı uyandırdı.

Döneme damgasını vuran, 1981’de yazdığı bir siyasi roman olan “Yaşarken ve Ölürken” Milliyet Sanat dergisi tarafından “Yılın Romanı” seçildi. “Kırık Bir Aşk Hikâyesi” adlı senaryosu, sinema yazarlarınca 1982-1983 Mevsiminin En İyi Senaryosu Ödülü’ne değer görüldü.

Kurgusu ve anlatımıyla yankı uyandıran “Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak” 2001 yılında yayımlandı ve 2002’de Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi. İleri, son olarak “Yağmur Akşamları”yla 2012’de öykü dalında verilen Aydın Doğan Ödülü’nü kazandı.

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