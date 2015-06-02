Edathy parti üyeliğini istiyor

Sebastian Edathy, pazartesi akşamı Facebook sayfası üzerinden bir açıklama yaparak, parti üyelik haklarının üç yıllığına askıya alınmasına itiraz edeceğini bildirdi.

Edathy, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hannover Teşkilatı Tahkim Komisyonu'nun verdiği karara itiraz ederek, konuyu SPD Federal Tahkim Komisyonu'na taşıyacağını belirtti.

Eski milletvekili açıklamasında, partiden ihraç edilmesine yönelik SPD Yönetim Kurulu'nun başvurusuna da değinerek, hakkındaki 32 sayfalık metin okunduktan sonra bu talebin geri çevrilmesinin 'zorunlu' olduğuna dikkat çekti. Edathy, Tahkim Komisyonu, partiden ihraç etme talebinin gerekçelerini kati şekilde bildirse de, parti üyelik haklarının neden üç yıllığına askıya alındığının anlaşılır olmadığını ifade etti.

SPD Hannover Teşkilatı Tahkim Komisyonu, pazartesi günü Sebastian Edathy'nin çocuk pornografisine yönelik malzeme bulundurduğu iddiaları nedeniyle parti üyeliğinin üç yıllığına askıya alınacağını açıklamıştı. Parti üst yönetiminin Edathy'nin partiden ihraç edilmesine yönelik başvurusu ise komisyon tarafından yeterli gerekçeler bulunmadığı için kabul edilmemişti. Partiden ihraç edilmesi için Edathy'nin, SPD temel değerlerini çiğneyerek, partiye zarar verdiğinin kanıtlanması gerekiyor.