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Yaşam

Edanur'u öldüren kurşun Kışla'dan mı geldi?

Safranbolu'da evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Edanur, bir kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu öldü.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Edanur Avcı, bir kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu öldü. Kurşunun, 125'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılan atış eğitimi sırasında askerlerin silahından çıktığı iddia edildi. Balistik inceleme sonucu kurşunun hangi silahtan atıldığı belirlenmeye çalışılacak.

Kışladan gelen kurşun 4 yaşındaki Edanur'u öldürdü Olay bugün saat 10.00 sıralarında, Safranbolu’nun Çiftlik Mahallesi Kurttepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan 125'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda atış eğitimi yapılırken, evinin önünde traktörün römorku üzerinde oyun oynayan Edanur Avcı kafasına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Bahçede çalışan baba 28 yaşındaki Yusuf Avcı kızının yaralandığını görünce yardım istedi. 112 ambulansı ile Karabük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Edanur kurtarılamadı. Anne Naciye Avcı hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.


"Kafamızı eğerek geziyoruz"

Edanur’un amcası Ömer Avcı, atış eğitimleri nedeniyle daha önce uyarılarda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kurşunlar köyümüze gelmekte. Bu işin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Atış taliminin başka bir yerde yapılmasını istiyoruz. Bu atış talimi devam ettikçe başka insanlar ölür. Köyümüzde hayatımız her an tehlikede. Atış talimi yapılırken kafamızı eğerek geziyoruz. Köyümüzün her yerinde mermi çekirdekleri mevcut.”

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Edanur Avcı’nın kafasına saplanan kurşunun balistik incelemeye alınacağı, hangi silahtan atıldığının belirlenmeye çalışılacağı bildirildi.


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