Edanur'u öldüren kurşun Kışla'dan mı geldi?

"Kafamızı eğerek geziyoruz"

Olay bugün saat 10.00 sıralarında, Safranbolu’nun Çiftlik Mahallesi Kurttepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan 125'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda atış eğitimi yapılırken, evinin önünde traktörün römorku üzerinde oyun oynayan Edanur Avcı kafasına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Bahçede çalışan baba 28 yaşındaki Yusuf Avcı kızının yaralandığını görünce yardım istedi. 112 ambulansı ile Karabük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Edanur kurtarılamadı. Anne Naciye Avcı hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.Edanur’un amcası Ömer Avcı, atış eğitimleri nedeniyle daha önce uyarılarda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:“Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kurşunlar köyümüze gelmekte. Bu işin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Atış taliminin başka bir yerde yapılmasını istiyoruz. Bu atış talimi devam ettikçe başka insanlar ölür. Köyümüzde hayatımız her an tehlikede. Atış talimi yapılırken kafamızı eğerek geziyoruz. Köyümüzün her yerinde mermi çekirdekleri mevcut.”Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Edanur Avcı’nın kafasına saplanan kurşunun balistik incelemeye alınacağı, hangi silahtan atıldığının belirlenmeye çalışılacağı bildirildi.