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Yaşam

Edanur, kadına şiddetle henüz 10 aylıkken tanıştı

Giresun’da ”sürekli ağladığı” gerekçesiyle babası tarafından aile içi şiddete maruz kalan 10 aylık Edanur bebeğin beyin zarının altında biriken kan, ameliyatla boşaltıldı

08 Mart 2012 08:48

T24- Giresun’da ”sürekli ağladığı” gerekçesiyle babası tarafından aile içi şiddete maruz kalan 10 aylık Edanur bebeğin beyin zarının altında biriken kan, ameliyatla boşaltıldı.

Vatan gazetesindeki habere göre, Samsun’da özel bir hastanede tedavisi sürdürülen Edanur’un durumu hakkında bilgi veren hastane başhekimi Opr. Dr. Ferhat Günaydın, şiddet uygulanan bebeğin, beyin zarı altında kanama olması nedeniyle ameliyat edildiğini söyledi. Yaptıkları tetkiklerin, bebeğin zaman zaman aile içi şiddete daha önce de maruz kaldığını gösterdiğini belirten Günaydın, ”Böyle kanamanın bir geçmişi olması gerekir. Yani ara ara şiddete maruz kalıyordur, bunlar ufak ufak kanamalar yapıyordur.

Daha sonra sert bir şekilde şiddet görünce solunum problemiyle bu hale gelmiş. Bizim kanaatimiz kanamanın bir seferde meydana gelmediğidir” dedi.

Ameliyatla kanamanın durdurulduğunu ve beyin zarı altında biriken kanın boşaltıldığını bildiren Günaydın, ”Erişkinler için basit bir ameliyat olabilir ama çocuklar için ağır bir ameliyat geçirdi. Zaten çocuk 10 aylık ama gelişme problemi olduğu için 5 kilogram civarında. Normalde 8 veya 9 kilo olması gerekirdi. Bakımla da ilgili bir sıkıntısı var.

Hayati tehlikesi devam ediyor. Çocuğun narkozdan uyanmasını bekliyoruz” diye konuştu. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürü Adnan İpekdal, Edanur bebeğin devlet koruması altına alındığını belirtti.


 

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