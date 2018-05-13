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Spor

Eda Tuğsuz, IAAF Elmas Lig'de üçüncü oldu

İSTANBUL,(DHA) Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Elmas Lig'in ilk ayağında 200 metrede üçüncülük alan Ramil Guliyev'in ardından Şanghay'da da Eda Tuğsuz cirit atmada üçüncülüğü elde etti

13 Mayıs 2018 01:25

İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Elmas Lig\'in ilk ayağında 200 metrede üçüncülük alan Ramil Guliyev\'in ardından Şanghay\'da da Eda Tuğsuz cirit atmada üçüncülüğü elde etti.
Çin\'in Şanghay kentinde gerçekleşen Elmas Lig müsabakalarında 21 yaşındaki milli ciritçi Eda Tuğsuz, üçüncü sırayı aldı. Eda Tuğsuz, ilk kez katıldığı Elmas Lig\'de kürsüye çıkarak hanesine 6 puan yazdırdı ve bu yılki üstün grafiğini sürdürdü.
Tuğsuz, 57.77 ile açtığı yarışmadaki ikinci hakkında yaptığı 63.20\'lik atışıyla üçüncü sırayı elde etti. Sonuna doğru sağanak yağışın başladığı müsabakanın kalan bölümünde derecesini geliştiremeyen Eda, müsabakayı 66.85\'lik derecesiyle yarışma rekoru kıran Çinli Huihui Lyu ve 64.49 yapan Polonyalı Marcelina Witek\'in arkasında üçüncü olarak tamamladı.
Akşamın son yarışı olarak koşulan 100 metrede ise Ramil Guliyev altıncılığı aldı. Yağmur altındaki yarışı 10.20 ile tamamlayan Ramil, Elmas Lig sıralamasında 100 metrede 3 puan kazandı. Şanghay\'da 100 metre yarışını 10.05\'lik derecesiyle İngiliz Reece Prescod kazanırken, dünya şampiyonu Justin Gatlin, Ramil ile aynı dereceyi yapıp yedinci olabildi.

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