Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraf çalıntı çıktı

Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabından 9 Eylül'de paylaştığı gece vakti denize gire 4 kadının bulunduğu fotoğrafın kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. Arkadaşlarını da etiketleyerek yüklediği fotoğrafın 'çalıntı' olduğu ortaya çıkmasından sonra Taşpınar'ı kullanıcılar bu çalıntısından dolayı ti'ye aldı.

Taşpınar bu paylaşımda siyah-beyaz filtre kullandı ve kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da fotoğrafa etiketledi.

Eda Taşpınar'ın "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğrafı 'TheQueenOfColors' isimli hesap 5 gün önce paylaşmış.