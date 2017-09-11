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Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraf çalıntı çıktı

Taşpınar, paylaştığı fotoğrafa arkadaşlarını da etiketledi

11 Eylül 2017 12:03

Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabından 9 Eylül'de paylaştığı gece vakti denize gire 4 kadının bulunduğu fotoğrafın kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. Arkadaşlarını da etiketleyerek yüklediği fotoğrafın 'çalıntı' olduğu ortaya çıkmasından sonra Taşpınar'ı kullanıcılar bu çalıntısından dolayı ti'ye aldı. 

Taşpınar bu paylaşımda siyah-beyaz filtre kullandı ve kendisiyle birlikte 3 arkadaşını da fotoğrafa etiketledi.

Eda Taşpınar'ın "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğrafı 'TheQueenOfColors' isimli hesap 5 gün önce paylaşmış. 

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çalıntıfotoğrafEda Taşpınarsosyal medya

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