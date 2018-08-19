Eda Taşpınar: Öldüğümde arkamdan parti yapsınlar

Yaz mevsiminde sahillerde verdiği pozlarla bilinen girişimci Eda Taşpınar, öldükten sonra sevenlerinin üzülmemesi gerektiğini belirterek, “Arkamdan parti yapsınlar” dedi.

Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın konuğu olan Eda Taşpınar, "Mezar taşınıza ne yazılsın?" sorusuna şu cevabı verdi: “Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın."

En beğendiği yerinin neresi olduğu sorulduğunda da, “Ruhum” diye cevap veren Taşpınar, lisedeki takma adının "Taş" olduğunu da söyledi. Taşpınar, "O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor" şeklinde konuştu.