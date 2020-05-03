Eda Taşpınar 40. yaşını böyle kutladı

Sosyetik moda ikonu Eda Taşpınar Eda Taşpınar, 40. yaş gününü Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla kutladı. Sosyetik güzel fotoğrafını, "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum" notuyla paylaştı.

Eda Taşpınar, karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için ev karantinasında olan Taşpınar, 40. yaşına da evinde girdi.

Eda Taşpınar, doğum gününü de kırmızı elbisesiyle iki tane ilginç fotoğraf paylaştı. Taşpınar paylaşımında ise "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum" dedi.

Evdeyken bile güneşlenmekten vazgeçmeyen Taşpınar’ın paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.