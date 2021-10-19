Eda Nur Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu

"Cinsel saldırı eylemi, Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenmiştir. Bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde, Kaplan'ın, içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."

İddianamede, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 102/3-a maddesi uyarınca, en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın Kaya hakkında ise takipsizlik kararı verildi.