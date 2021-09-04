Eda Erdem Dündar: Bize madalya ile bitirmek yakışırdı; bu madalya tüm halkımıza armağan olsun

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Voleybol Takımı'nda Kaptan Eda Erdem Dündar açıklamalar yaptı.

Millilerde Kaptan Eda Erdem Dündar, bronz madalya kazandıkları Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada, madalya ile bitirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Turnuva boyunca büyük destek gördüklerini belirten Eda Erdem, "4 aydır çalışıyoruz. Dolu dolu 4 ay geçirdik. Güzel bitirmemiz gerekiyordu. Sırbistan yenilgisinden sonra iyi toparladık. Çünkü bize madalya ile bitirmek yakışırdı. Bu madalya tüm halkımıza armağan olsun. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Herkesin emeğine sağlık. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın" diye konuştu.