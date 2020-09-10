Eda Ece, en beğendiği erkek yıldızları açıkladı

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya sayfasından kendisine gelen soruları yanıtladı. Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna da cevap verdi
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Eda Ece, takipçilerinin Instagram hesabından kendisine yönelttiği soruları cevapladı.
Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin'i sayabilirim” cevabını verdi.
Oyuncu, bu zamana kadar çok fazla hayal kırıklığı yaşadığını anlattı.
Sosyal medyada hayranlarıyla dertleşen Eda Ece, “Ama kimseye kızamayız bu hayatta çünkü hayat zordur, insan olmak zordur. Hata yapmamak mümkün mü? Yüreği iyi insan tamamdır. Onu da hemen anlarım” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer'den kısa bir süre önce ayrılmıştı.
Ayrılık sonrası Ece, "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar." göndermesinde bulunmuştu.