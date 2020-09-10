Eda Ece, en beğendiği erkek yıldızları açıkladı

Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin'i sayabilirim” cevabını verdi.

Oyuncu, bu zamana kadar çok fazla hayal kırıklığı yaşadığını anlattı.