T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eda Ece, en beğendiği erkek yıldızları açıkladı

10 Eylül 2020 23:38

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya sayfasından kendisine gelen soruları yanıtladı. Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna da cevap verdi

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Eda Ece, takipçilerinin Instagram hesabından kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

ETİKETLER

eda ece
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24