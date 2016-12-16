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Eda Ece: Ehliyetimi aldığınıza inanmıyorum!

Oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu

16 Aralık 2016 20:01

Oyuncu Eda Ece, önceki gece Etiler’de trafik kontrolüne takıldı. Yapılan muayenede 0.86 promil alkollü çıkan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu. Ehliyeti alınan oyuncu, “Ehliyetimi aldığınıza inanmıyorum” diyere tepki gösterdi.

“Arkadaşlarımla biraz eğlendik"

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre görevli memurlara, “Ehliyetimi aldığınıza inanmıyorum” diyerek şaşkınlığını dile getiren Ece, “Arkadaşlarımla biraz eğlendik. Sonucunda çevirmeye yakalandım. Yapacak bir şey yok” açıklaması yaptı. 

Ece, telefonla çağırdığı bir erkek arkadaşının direksiyonun başına geçmesiyle yoluna devam etti.

 

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Eda Eceehliyetkaptırdıinanmıyorum6 ayEtiler

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