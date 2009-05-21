'Eda da bunlardan giyiyor'

Her daim “İkoncan”, yeni program yapımcısı Eda Taşpınar, Hafta Sonu’na verdiği röportajda ilginç bir pazar anısını anlattı: “Birkaç ay evvel Salı Pazarı’nda dolaşıyordum. Satıcının teki bağırıyor, ‘Eda Taşpınar da bunlardan giyiniyor’ diye...”



CNN Türk’te “Trendikon” adlı moda ve yaşam programı hazırlayan Eda Taşpınar, Hafta Sonu dergisine “Biricik aşkım Nunum” dediği Nurettin Hasman’dan programına, çılgın kıyafetlerinden mutluluk sırlarına kadar her şeyi anlattı. Röportjda Eda Taşpınar, “Hiç pazardan alışveriş yaptınız mı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi:



Çılgınlıklarım benim imzam



“TABİİ ki, hem de birçok ülkede. Hatta bundan birkaç ay evvel Salı Pazarı’nda dolaşıyorum, satıcının teki bağırıyordu, “Eda Taşpınar da bunlardan giyiniyor” diye. Döndüm, “Ver bakayım, hakikaten giyer miyim?” dedim. Güldük, eğlendik. Çılgınca kıyafetleri ve takıları çok sevdiğini belirten Taşpınar, “Çok sade veya gündelik bir kıyafetimde bile bir çılgınlık olur. O benim imzam gibi aslında” diyor.

