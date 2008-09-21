Eda 120 parça tasarladı, 50 bin euro aldı!

'İkoncan' lakaplı Eda Taşpınar, Punto Deri için 20 parçalık 'Punto by Eda Taşpınar' adında özel bir koleksiyon tasarladı. Taşpınar'ın bu koleksiyon karşılığında 50 bin Euro alması, herkesin ilgisini çekti.



Herkesin dilinde!



Bugüne dek defalarca tanınan markaların modellerini çalan ve bunları kendisinin tasarladığını iddia ederek davetlere katılan Eda Taşpınar'ın aldığı astronomik ücret konuşuluyor. Punto Deri ile anlaşması devam edecek olan Taşpınar, iki yıl önce Vakko Haute Couture ile anlaşmış; ancak tasarımlarının çalıntı olduğu anlaşılınca; işten çıkarılmıştı.

