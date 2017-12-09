Ed Sheeran MBE ödülüne layık görüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Aralık (DHA) – Ünlü şarkıcı Ed Sheeran Birleşik Krallık’ta Kraliçe’nin Doğum Günü Şeref Listesi’nde “İngiliz İmparatorluğu’nun en mükemmel üyesi” olarak bilinen MBE ödülüne layık görüldü.

Birden fazla “Brit” ve “Grammy” ödülüne layık görülen 26 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı, bu yılın başlarında ÷ (Divide) adlı üçüncü albümünü piyasaya sundu ve dünya müzik listelerinde bir numaraya çıktığını gördü.

Kraliçe’nin şeref ödülleri, Hollywood yıldızlarından, alçakgönüllü gönüllülere kadar her kesimden gelen insanların katkılarını ve başarılarını onurlandırıyor.

En tanınmış üç ödül, İngiliz İmparatorluğu Düzeni\'nde farklı rütbeleri temsil ediyor. Şeref listesindeki en üst seviye sırasıyla Komutan CBE, ardından Görevli OBE ve Üye MBE olarak biliniyor.

MBE, OBE ve CBE\'nin şanslı kazananları, yılsonundan ve ya Kraliçe\'nin 17 Haziran 2017\'deki resmi doğum gününden yaklaşık bir kaç gün önce ilan ediliyor.

Bu yılki ödüllerde onurlandırılacak diğer yıldızlar arasında şövalye sahibi Billy Connolly, MBE ödülü alan Star Wars ve Black Mirror oyuncusu Gugu Mbatha-Raw yer alıyor.