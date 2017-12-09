T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ed Sheeran MBE ödülüne layık görüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Aralık (DHA) – Ünlü şarkıcı Ed Sheeran Birleşik Krallık’ta Kraliçe’nin Doğum Günü Şeref Listesi’nde “İngiliz İmparatorluğu’nun en mükemmel üyesi” olarak bilinen MBE ödülüne layık görüldü

09 Aralık 2017 15:00

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Aralık (DHA) – Ünlü şarkıcı Ed Sheeran Birleşik Krallık’ta Kraliçe’nin Doğum Günü Şeref Listesi’nde “İngiliz İmparatorluğu’nun en mükemmel üyesi” olarak bilinen MBE ödülüne layık görüldü. 
Birden fazla “Brit” ve “Grammy” ödülüne layık görülen 26 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı, bu yılın başlarında ÷ (Divide) adlı üçüncü albümünü piyasaya sundu ve dünya müzik listelerinde bir numaraya çıktığını gördü.
Kraliçe’nin şeref ödülleri, Hollywood yıldızlarından, alçakgönüllü gönüllülere kadar her kesimden gelen insanların katkılarını ve başarılarını onurlandırıyor.
En tanınmış üç ödül, İngiliz İmparatorluğu Düzeni\'nde farklı rütbeleri temsil ediyor. Şeref listesindeki en üst seviye sırasıyla Komutan CBE, ardından Görevli OBE ve Üye MBE olarak biliniyor.
MBE, OBE ve CBE\'nin şanslı kazananları, yılsonundan ve ya Kraliçe\'nin 17 Haziran 2017\'deki resmi doğum gününden yaklaşık bir kaç gün önce ilan ediliyor.
Bu yılki ödüllerde onurlandırılacak diğer yıldızlar arasında şövalye sahibi Billy Connolly, MBE ödülü alan Star Wars ve Black Mirror oyuncusu Gugu Mbatha-Raw yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHAEd Sheeran Birleşik Krallıkta Kraliçenin Doğum GünüListesindeMBEDivideKraliçeninHollywoodEnDüzeniKomutan CBEGörevli OBEMBE OBECBEKraliçeHaziranBuBilly Connolly MBEStar WarsBlack MirrorGugu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24