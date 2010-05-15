T24 - 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Haydarpaşa Yerleşkesi’nde kutlandı. Marmara, İstanbul, Yeditepe Üniversiteleri ve 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası işbirliğiyle hazırlanan kutlamalara Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, Marmara Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Rollas, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, İstanbul Eczacılar Kooperatifi Başkanı Sait Yücel katıldı.





Açılış konuşmasında Rektör Necla Pur eczacılık mesleğinin önemi üzerinde dururken günümüzde yaşanan sorunlar çözülmedikçe eczacıların yüzünün gülmeyeceğini belirtti.







'Eczanelerin sermayenin eline geçmesinin önü açılıyor'







İstanbul Eczacılar Kooperatifi Başkanı Sait Yücel ise konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa’da yapılan bir ankette en çok güven duyulan meslek gurubu eczacılardır. Bizim sorunlarımız 2005–2006 yıllarında bu yana sürmektedir. Serbest eczacılık diye bir şey ortaya atılmıştır. Yani eczacı olmayanlar da artık bu işi yapabilecekler. Bu işi yapmak isteyenler bürokratik destekle bu alanda iş yapmaya başlayacaklar. Avrupa’nın kuzeyinde olduğu gibi ülkemizde de ecza marketler zincirleri kurulacaktır. Bu alanda sermayenin eline geçecek ve metalaşma insan sağlığının önüne geçecektir.”







'Eczacılık bir bilim dalıdır. Herkesin yapacağı bir meslek değildir!'







İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör de meslek sorunları üzerine yaptığı değerlendirmede şunları belirtti: “Bugün bir yol ayrımındayız. Mesleğimiz üzerinde giderek artan bir karanlık var. Birtakım yasal düzenlemelerle geri dönüşü olmayan bir yola girmekteyiz. Başbakan ilacı eczane dışına çıkaracağını ve bu sektörü rekabete açacağını açıladı. Eczacılık bir bilim dalıdır. Bugün bu meslek herkesin yapabileceği bir meslek haline getirilmektedir. Bu konuda üniversitelerin desteğini bekliyoruz. Dünya Eczacılar Günü’nü halaylarla kutlamak isterdik. Maalesef bu kara bulutlar kalkmadığı sürece eczacıların yüzü gülmeyecektir,” dedi.





Açılış konuşmalarının ardından kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti.





Yazı: Ali Aydın / MİHA Fotoğraf: M. Hüseyin Köşker / MİHA

